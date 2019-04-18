القصيفي استقبل وفدا من المؤسسة اللبنانية للاعلام - لجنة رواد من لبنان

التقى نقيب المحررين ​جوزيف القصيفي​، وفدا من "المؤسسة ال​لبنان​ية للاعلام - لجنة رواد من لبنان" التي يرأسها الدكتور ميشال كعدي وضم الوفد الإعلاميين مريم بيضون، نجيب جزيني ومحمد الحاجم، الذي دعاه للمشاركة في حفل تكريم "إعلاميات وأديبات رائدات من لبنان" برعاية رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في السادس والعشرين من الحالي عند الساعة الخامسة من بعد الظهر في فندق فينيسيا. وطلب الوفد أن تكون لنقيب المحررين كلمة في المناسبة.

وشكر القصيفي للوفد زيارته ودعوته ووعد بتلبيتها، وإلقاء كلمة في المناسبة، لا سيما أنها مخصصة لتكريم زميلات لهن حضورهن البارز في حقل الإعلام، واسهاماتهن الطليعية.

وقدم أعضاء الوفد لنقيب المحررين العدد السابع عشر من كتاب: "رواد من لبنان" الذي يضيء على عطاءات وإنجازات شخصيات لبنانية لمعت في مجالاتها.