طعمة سلم اللبكي دعوة للمشاركة في استقبال البطريرك يازجي الشهر المقبل

استقبل محافظ عكار عماد اللبكي في مكتبه في سراي حلبا الحكومي، النائب السابق نضال طعمة، وجورج رزق، موفدين من قبل راعي ابرشية عكار وتوابعها للروم الارثوذكس الميتروبوليت باسيليوس منصور.
وسلم طعمة المحافظ اللبكي دعوة رسمية للمشاركة في استقبال البطريرك للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، الذي سيزور عكار مطلع شهر ايار المقبل.
وقد رحب اللبكي "بالبطريرك يازجي واكد بأن المحافظة على اتم الاستعداد للمساهمة في هذا الاستقبال، وقد اعطى توجيهاته لكافة الاجهزة المعنية لمواكبة هذه الزيارة".
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