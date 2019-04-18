النشرة: القاضية عون طلبت من بدري ضاهر التحقيق في قضية المركز الآلي في المرفأ

أشارت مصادر مطلعة لـ"النشرة" الى أن "مدعي عام ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ طلبت من مدير عام ​الجمارك​ ​بدري ضاهر​ التحقيق في قضية المركز الآلي في ​مرفأ بيروت​ في قضية نظام الأخضر والأحمر في المركز الآلي بعد الكلام عن أن هذا النظام غير سليم وشكل المصدر الاساسي للتهريب في الجمارك"، لافتة الى أن "ضاهر باشر التحقيق بالموضوع وإستدعى المسؤول عن المركز الآلي، وبحسب إفادته الأوليّة فإنه أكد أنه في موضوع الأخضر والأحمر والنظام الآلي بكامله فهو يأخذ معلوماته كاملة من المجلس الأعلى للجمارك".

وتشدد المصادر على أن "مدير عام الجمارك بدري ضاهر راسل ​التفتيش المركزي​ مرّات عديدة شارحا أن نظام الأخضر والأحمر في المركز الآلي غير سليم، ويمكن عبره القيام بالتهريب وطالبه بالتحرّك سريعاً في الموضوع، وحتّى اليوم لا تزال الأمور على حالها في المرفأ".

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