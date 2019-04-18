ركّز مستشار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، أنطوان قسطنطين، في موضوع اللقاء المزعوم بين باسيل والمسؤول الإسرائيلي، على أنّه "لا يمكن التكهّن بأهداف الخبر عن اللقاء، الّذي يأتي في إطار حملة يتعرّض لها باسيل لأنّه ناشط في المحافل الدولية".
وأكّد في تصريح تلفزيوني، أنّ "الخلاف مع إسرائيل ليس موضوعًا خفيًّا، بل نتداوله مع كلّ الدول الّتي لنا علاقات معها، وفي طليعتها الولايات المتحدة الأميركية"، مبيّنًا "أنّنا قد تطرّقنا إلى هذا الموضوع مع وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو عندما زار لبنان. كما تناولناه مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف".
وأوضح قسطنطين "أنّنا ننطلق من موقف ثابت أنّنا متمسّكون بكامل حقوقنا البحرية والبرية ومنفتحون على الحوار مع الدول الكبرى، لأنّنا نريد تثبيت حقوقنا، ولسنا بحاجة إلى اجتماعات خيالية كالّتي تمّ الترويج لها، ونحن تقدّمنا بشكوى ضدّ الموقع الّذي نشر الخبر".
كانت هذه تفاصيل خبر قسطنطين: تداولنا بالخلاف مع إسرائيل مع بومبيو ولسنا بحاجة لاجتماعات خيالية كالتي روج لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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