قمر الدين التقى المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان

استقبل رئيس بلدية ​طرابلس​ ​احمد قمرالدين​ في القصر البلدي، المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ ​يان كوبيش​ على رأس وفد اممي، في زيارة بروتوكولية لكوبيش الذي يزور طرابلس للمرة الاولى لمعرفة الأوضاع العامة في المدينة، وتطرق الحديث الى المشاريع التنموية التي تنفذها ​الأمم المتحدة​ في طرابلس في ظل ​النزوح السوري​ بهدف تخفيف الضغط على مرافق المدينة من كهرباء ومياه و​نفايات​ وغيرها من الضروريات.

كما تطرق الحديث إلى الوضعين الاقتصادي والامني بعد انتهاء جولات الاقتتال داخل المدينة بفضل ​الخطة الأمنية​ التي ينفذها ​الجيش​ بالتعاون مع الافرقاء".

وفي الختام، قدم قمرالدين لكوبيش درع المدينة.