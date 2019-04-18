قمر الدين التقى المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان

استقبل رئيس بلدية طرابلس احمد قمرالدين في القصر البلدي، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش على رأس وفد اممي، في زيارة بروتوكولية لكوبيش الذي يزور طرابلس للمرة الاولى لمعرفة الأوضاع العامة في المدينة، وتطرق الحديث الى المشاريع التنموية التي تنفذها الأمم المتحدة في طرابلس في ظل النزوح السوري بهدف تخفيف الضغط على مرافق المدينة من كهرباء ومياه ونفايات وغيرها من الضروريات.
كما تطرق الحديث إلى الوضعين الاقتصادي والامني بعد انتهاء جولات الاقتتال داخل المدينة بفضل الخطة الأمنية التي ينفذها الجيش بالتعاون مع الافرقاء".
وفي الختام، قدم قمرالدين لكوبيش درع المدينة.
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