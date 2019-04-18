جريصاتي استقبل وفدا من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

استقبل وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ​سليم جريصاتي​، وفدا من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ضم السيد كارلوس كوند، رئيس ادارة ​الشرق الاوسط​ و​افريقيا​ في المنظمة، والسيدة كاترين مارتي من قسم ​مكافحة الفساد​، وعرض معهما التحضيرات الجارية لاطلاق استراتيجية مكافحة الفساد في ​لبنان​، اضافة الى عدد من المشاريع الاقتصادية والتنموية.

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