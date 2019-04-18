منظمة الصحة : 205 قتلى خلال اسبوعين من المعارك قرب العاصمة الليبية

قتل 205 أشخاص على الأقل وأصيب 913 آخرون بجروح خلال أسبوعين من المعارك الدامية المستمرة منذ بدء حملة "​الجيش الوطني​ الليبي" بقيادة المشير ​خليفة حفتر​ للسيطرة على ​طرابلس​، بحسب حصيلة جديدة ل​منظمة الصحة العالمية​.

وكشفت المنظمة أن فرقها الطبية والجراحين الذين نشرتهم يواصلون التدخل في ​مستشفيات​ ميدانية اقيمت على خطوط الجبهة.

من جهة أخرى أعلنت ​منظمة الهجرة العالمية​، ان عدد ​النازحين​ بلغ 25 الفا منهم 4500 خلال 24 ساعة "وهي أكبر زيادة في عدد النازحين خلال يوم واحد".

ومنذ بدء حملة قوات حفتر في الرابع من نيسان لا زالت قواته تراوح مكانها في جنوب طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، رغم اعلان قواته تحقيقها اختراقات.