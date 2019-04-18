الكرملين: زعيم كوريا الشمالية سيزور روسيا قبل نهاية الشهر الحالي

أعلنت "الرئاسة الروسية" (الكرملين) أنّ "زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون سيزور روسيا قبل نهاية الشهر الحالي".
وكانت قد رجّحت مصادر لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، يوم الإثنين 15 نيسال الحالي، أن "يعقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أوّل قمة له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل في روسيا".
وأوضحت أنّ "من المتوقّع أن يقوم بوتين برحلة إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي في 24 نيسان، حيث من المحتمل انعقاد قمة روسية كورية شمالية هناك"، لافتًا إلى أنّ "قمة بوتين- جونغ أون في الشرق الأقصى الروسي، قد تأتي بعد حضور بوتين منتدى حركة البنية التحتية "حزام واحد وطريق واحد" في بكين يومي 26 و27 نيسان الحالي".
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