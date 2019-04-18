الكرملين: زعيم كوريا الشمالية سيزور روسيا قبل نهاية الشهر الحالي

أعلنت "الرئاسة الروسية" (​الكرملين​) أنّ "زعيم ​كوريا الشمالية​ ​كيم جونغ أون​ سيزور ​روسيا​ قبل نهاية الشهر الحالي".

وكانت قد رجّحت مصادر لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، يوم الإثنين 15 نيسال الحالي، أن "يعقد زعيم ​كوريا الشمالية​ ​كيم جونغ أون​، أوّل قمة له مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ الأسبوع المقبل في ​روسيا​".

وأوضحت أنّ "من المتوقّع أن يقوم بوتين برحلة إلى منطقة ​​الشرق الأقصى​​ الروسي في 24 نيسان، حيث من المحتمل انعقاد قمة روسية كورية شمالية هناك"، لافتًا إلى أنّ "قمة بوتين- جونغ أون في الشرق الأقصى الروسي، قد تأتي بعد حضور بوتين منتدى حركة البنية التحتية "حزام واحد وطريق واحد" في بكين يومي 26 و27 نيسان الحالي".