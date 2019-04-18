أفادت "وكالة الثحافة الفرنسية- أ.ف.ب"، بأنّ "​تركيا​ تجمد ممتلكات 3 من قادة جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) بينهم عبدالملك الحوثي، تنفيذًا لقرار ​مجلس الأمن​".

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كانت هذه تفاصيل خبر "أ.ف.ب": تركيا تجمد ممتلكات 3 من قادة "أنصار الله" بينهم عبدالملك الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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