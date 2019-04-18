جماعة متشددة في بلوخستان أعلنت مسؤوليتها عن قتل 14 شخصا في باكستان

أعلنت جماعة "راجي آجوي سانجار" المتشدّدة في إقليم بلوخستان الباكستاني، "مسؤوليّتها عن قتل 14 شخصًا في جنوب غرب باكستان".
وأوضحت في بيان، أنّ "الذين استهدفوا كانوا يحملون بطاقات البحرية وحرس الحدود الباكستاني وقُتلوا فقط بعد التأكد من هوياتهم"، نافيةً استهداف مواطنين عاديين.
وكان مسلحون مجهولون قد قتلوا 14 شخصًا بعدما أنزلوهم من حافلات عدّة للركاب، وفحصوا بطاقات هويّتهم وخطفوهم في إقليم بلوخستان الغني بالطاقة والمعادن الّذي يشهد أعمال عنف وتمرّد جماعات انفصالية متشدّدة.
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