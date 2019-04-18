اعتقال مرشح لرئاسة غواتيمالا في أميركا متّهم بتجارة المخدرات

ذكرت وكالة "رويترز"، أنّ "المرشح الرئاسي في ​غواتيمالا​، ماريو استرادا أوريانا، تمّ اعتقاله من قِبل ​السلطات الأميركية​ في ​مدينة ميامي​"، لافتةً إلى أنّ "السلطات وجّهت له اتهامات باستخدام أموال جمعها من ​تجارة المخدرات​ للفوز في ​الانتخابات الرئاسية​ وتدبير مؤامرات لاغتيال منافسيه في الانتخابات المقبلة"، الّتي تُقام بعد شهرين.

وينتمي أوريانا لحزب "اتحاد التغيير الوطني" في غواتيمالا، وتشمل التهم الموجّهة إليه، التآمر مع آخرين، الحصول على دعم مالي يتراوح بين 10 إلى 12 مليون دولار من الأموال الخاصة ب​تاجر مخدرات​ مكسيكي، إضافة إلى اتهامه بالضلوع في مخطط لتهريب ​الكوكايين​ إلى داخل ​الولايات المتحدة الأميركية​.

وتُقام الانتخابات الرئاسية في غواتيمالا في 16 حزيران المقبل، وسيجري خلالها اختيار رئيس جديد للبلاد ونائب له، إضافة إلى اختيار أعضاء البرلمان، والمجالس المحلية.