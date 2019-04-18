الأمم المتحدة طلبت المساعدة بحل أزمة 2500 طفل أجنبي بمخيم الهول شمالي سوريا

طالبت ​الأمم المتحدة​، ​المجتمع الدولي​ بـ"المساعدة بحلّ أزمة 2500 طفل أجنبي موجودون في مخيم اعتقال أسر مقاتلي تنظيم "داعش" في الهول شرقي ​الحسكة​، شمالي ​سوريا​".

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