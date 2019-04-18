أعلنت منظمة "​هيومن رايتس ووتش​" الحقوقية في بيان، أنّ "ضباطا عراقيين واصلوا عمليات تعذيب المعتقلين في أحد سجون ​مدينة الموصل​ التي كانت معقلا لتنظيم "داعش" بشمال البلاد، رغم جهود مدافعين عن حقوق الإنسان لمنعها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "هيومن رايتس": تواصل عمليات التعذيب بأحد السجون العراقية رغم البلاغات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.