الأمم المتحدة: محاكمة جماعية في البحرين لم تحقق المعايير الدولية للمحاكمات العادلة

أعربت مفوضة ​الأمم المتحدة​ لحقوق الإنسان ​ميشيل باشليه​ عن قلقها من أن "محاكمة جماعية في ​البحرين​ أسقطت الجنسية عن 138 شخصا هذا الأسبوع لم تحقق المعايير الدولية للمحاكمات العادلة"، مشيرة الى أن "هناك مخاوف كبيرة من أن إجراءات ال​محكمة​ لم تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة مع ما ورد عن محاكمة عدد كبير من المتهمين غيابيا".

ورأت باشليه في بيان أن "سحب الجنسية قد يكون له عواقب وخيمة على ​الحياة​ اليومية، بما في ذلك الحرمان من الحق في تلقي الرعاية الصحية والتعليم وحرية التنقل".

وكانت ​النيابة العامة​ في البحرين أعلنت أن محكمة قضت الثلاثاء بسجن 139 شخصا بتهم ​الإرهاب​ وإسقاط الجنسية عنهم جميعا باستثناء واحد، في أحدث محاكمة جماعية يشهدها البلد الخليجي.