الأمم المتحدة: محاكمة جماعية في البحرين لم تحقق المعايير الدولية للمحاكمات العادلة

أعربت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه عن قلقها من أن "محاكمة جماعية في البحرين أسقطت الجنسية عن 138 شخصا هذا الأسبوع لم تحقق المعايير الدولية للمحاكمات العادلة"، مشيرة الى أن "هناك مخاوف كبيرة من أن إجراءات المحكمة لم تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة مع ما ورد عن محاكمة عدد كبير من المتهمين غيابيا".
ورأت باشليه في بيان أن "سحب الجنسية قد يكون له عواقب وخيمة على الحياة اليومية، بما في ذلك الحرمان من الحق في تلقي الرعاية الصحية والتعليم وحرية التنقل".
وكانت النيابة العامة في البحرين أعلنت أن محكمة قضت الثلاثاء بسجن 139 شخصا بتهم الإرهاب وإسقاط الجنسية عنهم جميعا باستثناء واحد، في أحدث محاكمة جماعية يشهدها البلد الخليجي.
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