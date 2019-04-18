محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي اليوم الخميس، في موسكو المبعوث الخاص للحكومة الفرنسية لشؤون العلاقات مع روسيا جان بيير شيفينمان.وأضاف بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم الخميس - أن بوتين سيلتقي كذلك مع ممثلي دوائر الأعمال الفرنسية، مشيرًا إلى أن هؤلاء هم أعضاء المجلس الاقتصادي لغرفة التجارة الفرنسية الروسية.. موضحًا أن أخر لقاء من هذا القبيل كان قبل عامين.
وأشار إلى أن رجال الأعمال الفرنسيين ممثلون بنشاط في السوق الروسية بالرغم من تقلبات المناخ الاقتصادي الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: بوتين يلتقي مبعوث الحكومة الفرنسية لشؤون العلاقات مع روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.