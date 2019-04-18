الكرملين: بوتين يلتقي مبعوث الحكومة الفرنسية لشؤون العلاقات مع روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي اليوم الخميس، في موسكو المبعوث الخاص للحكومة الفرنسية لشؤون العلاقات مع روسيا جان بيير شيفينمان.وأضاف بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم الخميس - أن بوتين سيلتقي كذلك مع ممثلي دوائر الأعمال الفرنسية، مشيرًا إلى أن هؤلاء هم أعضاء المجلس الاقتصادي لغرفة التجارة الفرنسية الروسية.. موضحًا أن أخر لقاء من هذا القبيل كان قبل عامين.

وأشار إلى أن رجال الأعمال الفرنسيين ممثلون بنشاط في السوق الروسية بالرغم من تقلبات المناخ الاقتصادي الدولي.