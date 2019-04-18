"تعالى اسمع الأغنية".. رئيس الوزراء يستجيب لطفل أبكم استوقفه في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

تجوّل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال زيارته لمحافظة الأقصر داخل أروقة بيت ثقافة الأقالتة بمدينة القرنة بالبر الغربيّ، وذلك بصُحبة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى أغنية وطنية من فريق كورال ببيت الثقافة الأقالتة، وحال مغادرته استوقفه طفل بإشارة إليه لينتظر، واتضح أنه طفل أبكم، يرتدى سماعة أذن، ويؤدى استعراضات على أنغام أغنية "بنحبك يا مصر" التي يغنيها زملاؤه، وأخبر مسئول لغة الإشارة رئيس الوزراء، طلب الطفل الانتظار لسماع الأغنية التالية، فاستجاب الدكتور مدبولي، مُعبراً عن سعادته بأداء الأطفال، وتوجه لهم جميعا بالشكر، وخلال خروجه من بيت الثقافة أهداه أحد الأطفال بوتريه رسمه له، مُعبراً عن سعادته بزيارة اليوم.