بابا الفاتيكان يؤدي طقس "غسل الأرجل" في سجن بالقرب من روما قبيل الفصح

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ):

يؤدي بابا الفاتيكان فرنسيس الأول اليوم الخميس طقس "غسل الأرجل" ،وهو أحد الطقوس التقليدية التي تسبق عيد الفصح، عبر غسل أقدام 12 سجينا في سجن بالقرب من روما.

ويأتي الطقس المعتاد في "خميس الأسرار" للتذكير بإيماءة يعتقد أن المسيح عيسى قد فعلها مع تلاميذه الـ12 قبل "العشاء الأخير"، ليوضح لهم أن قائدهم قد تمكن من تنفيذ العمل الأكثر تواضعا.

وقال الأب فرانكو ديامانتي، قس سجن فييليتري، لوكالة أنباء الفاتيكان "فاتيكان نيوز":"سيكون الأمر بالتأكيد مؤثرا لكل سجين - المؤمنين أو غير المؤمنين".

ومن المقرر أن يصل البابا فرنسيس الساعة الرابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي (1430 بتوقيت جرينتش) ويبقى لمدة ساعتين ونصف الساعة ليقدم التحية لموظفي السجن ونزلائه ويترأس قداسا ويتبادل الهدايا.

ويتم طقس غسل الأرجل خلال القداس، وتضم المجموعة التي سوف يشملها طقس غسل الأرجل أربعة إيطاليين وفلبينيين اثنين ومغربيين اثنين وسجينا واحدا من كل من مولدوفا وكولومبيا ونيجيريا وسيراليون.

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كما أن ثمانية فقط من أفراد هذه المجموعة هم من الكاثوليك ، بينما تضم مسلمين اثنين ومسيحيا أرثوذكسيا وبوذيا واحدا. ومن المتوقع أن يجثو البابا أمام كل من السجناء خلال طقس غسل الأرجل.

يبعد السجن نحو 50 كيلومترا شمال شرقي الفاتيكان .

ووفقا لمنظمة "أسوسيازيوني أنتيجوني" المعنية بحقوق السجناء، فإن السجن مكدس بالنزلاء، كما أن وحداته رطبة ومتعفنة.

واعتاد البابا فرنسيس أداء الطقس خارج إعدادات الكنيسة التقليدية، بهدف الوصول إلى الأشخاص الذين يعانون من ظروف صعبة.

ويحتفل في عيد الفصح يوم الأحد المقبل بقيامة المسيح، وهو أهم الأعياد في المسيحية.