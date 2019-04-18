الرئيس الجزائري المؤقت يستقبل رئيس المجلس الوطني الشعبي الأسبق

استقبل الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح اليوم الخميس رئيس المجلس الوطني الشعبي "الغرفة الثانية في البرلمان" الأسبق عبدالعزيز زياري بمقر رئاسة الثانية في البرلمان" الأسبق عبدالعزيز زياري بمقر رئاسةالجمهورية بالجزائر العاصمة. جاء ذلك في خبر بثته وكالة الأنباء الجزائرية، دون أن الإشارة إلى مزيد من التفاصيل حول اللقاء.

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