موسكو: عودة أكثر من 1200 لاجئ إلى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة ومتابعة حركة اللاجئين

وذكر بيان للمركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة ومتابعة حركة اللاجئين

وأضاف البيان أن وحدات سلاح المهندسين السوري قامت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضي من الألغام على مساحة تبلغ 3.6 هكتار في محافظتي درعا ودمشق، بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير 35 عبوة قابلة للانفجار.

السوريين، أن 1214 لاجئا عادوا إلى الأراضي السورية خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينهم 362 لاجئاً يضمون 109 سيدات و185 طفلا عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" و852 شخصاً يضمون 256 امرأة و435 طفلا ، عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.وذكر بيان للمركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة ومتابعة حركة اللاجئينالسوريين، اليوم الخميس، أن 62 نازحًا عادوا أيضا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل سوريا.وأضاف البيان أن وحدات سلاح المهندسين السوري قامت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضي من الألغام على مساحة تبلغ 3.6 هكتار في محافظتي درعا ودمشق، بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير 35 عبوة قابلة للانفجار.

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