تنفيذ التمرين السنوي البحري بين البحرية العُمانية ونظيرتها الإيرانية

نفذت سفن من البحرية السلطانية العمانية وعدد من سفن البحرية الإيرانية وبإسناد طائرات عمودية تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني وشرطة عمان السلطانية فعاليات التمرين البحري المشترك (البحث والإنقاذ) حسبما ذكرت وكالة الأنباء العُمانية.

كما شارك في فعاليات التمرين شرطة

خفر السواحل وذلك في البحر الإقليمي العماني، الذي يأتي ضمن الخطط التدريبية التي تنتهجها البحرية السلطانية العمانية مع الدول الشقيقة والصديقة وتهدف إلى تبادل الخبرات وإدامة الكفاءة العالية فيمختلف المجالات العسكرية. وقد اشتمل التمرين في إطار الخطة الموضوعة على المجالات التدريبية لإجراءات الإنقاذ ومتطلبات البحث البحري.

أشارت الوكالة إلى أن تنفيذ هذا التمرين السنوي يأتي على هامش اجتماعات لجنة الصداقة العسكرية العمانية الإيرانية المشتركة المنعقدة في مسقط خلال الفترة من الثالث عشر وحتى التاسع عشر من أبريل الجاري.