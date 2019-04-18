حول قضايا العالم العربي..اجتماع بين «السلمي» و«أبو الغيط» بالقاهرة

اجتمع الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي وأعضاء مكتب البرلمان العربي مع السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

اليوم الخميس 13 شعبان 1440 هجري الموافق 18 أبريل 2019م بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة وذلك في إطار الحوار المنتظم والتنسيق المتبادل حول قضايا العمل العربي المشترك ومناقشة مستجدات الأوضاع في العالم العربي.

وأطلع رئيس البرلمان العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية

خلال الاجتماع على رؤية البرلمان العربي وخطط عمله وتحركاته بشأن أهم القضايا التي يعمل عليها البرلمان العربي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان، خصوصاً القضية الفلسطينية، والجولان السوري المحتل، ومكافحة التطرف والإرهاب، والتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا، وسبل تعزيز التضامن العربي ومواجهة التحديات، والتصدي للتهديدات الخارجية ومحاولات التدخل في الشئونالداخلية للدول العربية.

كما تطرق رئيس البرلمان العربي لخطط تحرك البرلمان العربي لدعم التكامل الاقتصادي العربي وتقديم توصيات بشأنها من خلال دراسة تحديات استكمال السوق العربية المشتركة، وسبل تسهيل التبادل التجاري البري بين الدول العربية، ووضع رؤية لتذليل العقبات التي تواجه التجارة العربية البينية, وسبل تعزيز الاقتصاد الرقمي العربي والأمن السيبراني، ورؤية البرلمان العربي لتفعيل مشروع الربط الكهربائي بين الدول العربية.

ودعا رئيس البرلمان العربي لمزيد من التعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجالس الوزارية مع البرلمان العربي خدمةً للعمل العربي المشترك ودعماً للقضايا العربية الهامة والاستراتيجية.

