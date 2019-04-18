مقتل وإصابة 3 مسلحين في اشتباكات مع الشرطة الهندية

أعلن مسئولون هنود، اليوم الخميس، أن مسلحين اثنين قتلا ، فيما أصيب ثالث، إثر اندلاع اشتباكات مع قوات الشرطة في مقاطعة"دانتيوادا" بولاية "تشهاتيسجاره"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية
أن الاشتباكات اندلعت عندما كانت قوات الشرطة تقوم بعملية بحث عن المسلحين في المنطقة، مشيرة إلى أنه تم نقل المسلح المصاب إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.
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