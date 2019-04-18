بيرو تعلن الحداد 3 أيام بعد انتحار رئيسها السابق

أعلنت بيرو الحداد في أنحاء البلاد كافة، اليوم الخميس، حزنًا على فقدان رئيسها الأسبق، ألانا غارسيا، الذي انتحر أثناء محاولة الشرطة القبض عليه على خلفية قضايا فساد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



من جانبها أفادت وسائل إعلام محلية، أن الحكومة أعلنت الحداد

العام لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم.



يذكر أن رئيس بيرو السابق، البالغ من العمر "69 عامًا"، أقدم على الانتحار، أمس الأربعاء، خلال محاولة توقيفه، حيث أطلق النار على نفسه لدى وصول

الشرطة إلى منزله؛ لاعتقاله للتحقيق معه في قضايا فساد.



بدوره، كتب رئيس بيرو الحالي مارتين بيسكارا على موقع "تويتر"، أنه أصيب بالهلع لوفاة جارسيا، وقدم تعازيه لأفراد عائلته.

وترأس جارسيا البلاد من عام 1985 إلى 1990، وهو الرئيس الرابع والأربعون والسابع والأربعون للبيرو، بعد إعادة انتخابه من جديد رئيسًا لها للفترة من 2006 إلى 2011.

