بيرو تعلن الحداد 3 أيام بعد انتحار رئيسها السابق

أعلنت بيرو الحداد في أنحاء البلاد كافة، اليوم الخميس، حزنًا على فقدان رئيسها الأسبق، ألانا غارسيا، الذي انتحر أثناء محاولة الشرطة القبض عليه على خلفية قضايا فساد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
العام لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم.
من جانبها أفادت وسائل إعلام محلية، أن الحكومة أعلنت الحداد
يذكر أن رئيس بيرو السابق، البالغ من العمر "69 عامًا"، أقدم على الانتحار، أمس الأربعاء، خلال محاولة توقيفه، حيث أطلق النار على نفسه لدى وصول
بدوره، كتب رئيس بيرو الحالي مارتين بيسكارا على موقع "تويتر"، أنه أصيب بالهلع لوفاة جارسيا، وقدم تعازيه لأفراد عائلته.
وترأس جارسيا البلاد من عام 1985 إلى 1990، وهو الرئيس الرابع والأربعون والسابع والأربعون للبيرو، بعد إعادة انتخابه من جديد رئيسًا لها للفترة من 2006 إلى 2011.
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