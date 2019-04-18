استقبلت معالي الشيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء جمهورية بنجلادش معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والوفد المرافق لها. وناقش الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في مكتب رئيسة وزراء بنجلادش، الأمور ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين. حضر اللقاء سعادة سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية وسعادة ساعد محمد المهيري سفير الدولة لدى جمهورية بنجلادش الشعبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة وزراء بنجلادش تستقبل ريم الهاشمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.