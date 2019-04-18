روسيا تتعهد بمساعدة فنزويلا وكوبا لمواجهة العقوبات الأميركية

قال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الخميس، إن موسكو تعتزم بذل ما في وسعها لمساندة حلفائها في فنزويلا وكوبا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ريابكوف قوله إن روسيا تعتبر العقوبات الأميركية الجديدة على كراكاس وهافانا غير مشروعة.

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كان مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أعلن سلسلة من العقوبات الجديدة ضد كوبا وفنزويلا أمس الأربعاء، فيما تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى زيادة الضغط على الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو والدول التي تدعمه.