الاحتلال يغلق الضفة وغزة كلياً لعدة أيام

فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي الإغلاق الشامل على الأراضي الفلسطينية بما يشمل المعابر مع قطاع غزة عدة أيام متفرقة بدءاً من منتصف يوم غد الجمعة.
وسيتم، عند منتصف يوم غد الجمعة وحتى قبيل منتصف يوم السبت 27 أبريل الجاري، فرض الإغلاق على المناطق كافة بمناسبة "عيد الفصح"، بحسب الجيش الإسرائيلي.
كما ستفرض سلطات الاحتلال إغلاقاً آخر بدءاً من منتصف ليلة السابع من شهر مايو المقبل وحتى قبيل منتصف التاسع من ذات الشهر بسبب إحياء ما يسمى بـ "ذكرى إقامة إسرائيل".
من جهة أخرى، اعتقل جيش الاحتلال فجر اليوم الخميس 12 فلسطينياً وأحالهم للتحقيق بزعم مقاومة الاحتلال ومستوطنيه في الضفة.
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