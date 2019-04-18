كوريا الشمالية تعترض على مشاركة بومبيو في محادثاتها مع الولايات المتحدة

ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية، اليوم الخميس، أن بيونج يانج لم تعد راغبة في مشاركة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في المحادثات النووية، وطالبت بشخص يكون "أكثر حرصاً ونضجاً في التواصل".
كما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية عن المسؤول الكبير في وزارة الخارجية كون جونج جون قوله دون الخوض في التفاصيل إنه "ليس باستطاعة أحد التنبؤ" بالوضع في شبه الجزيرة الكورية إذا لم تتخل الولايات المتحدة عن "السبب الجذري" الذي أرغم بيونج يانج على تطوير برنامجها النووي.
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