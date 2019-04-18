كوريا الشمالية تطلب سحب بومبيو من “محادثات النووي”

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طلبت كوريا الشمالية، الخميس، سحب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، من المحادثات حول الملف النووي بين واشنطن وبيونغ يانغ، محملة إياه مسؤولية المأزق الحالي لهذه العملية.

وقال مدير عام دائرة الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية، كون جونغ غون: “أخشى أنه إذا شارك بومبيو في المحادثات، فإنها ستتعثر مجدداً”، وفق وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وتابع غون: “بالتالي، في حال استئناف محتمل للحوار مع الولايات المتحدة، آمل في ألا يكون نظيرنا في المحادثات بومبيو”.

ونُشرت هذه التصريحات بعد ساعات على إعلان وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، أشرف على اختبار “سلاح تكتيكي موجه” من نوع جديد.

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وهي المرة الثانية التي تؤكد فيها كوريا الشمالية قيامها باختبار سلاح منذ بداية مفاوضاتها مع الولايات المتحدة حول برنامجيها النووي والباليستي عام 2018.

لكنها أول تجربة منذ فشل القمة بين كيم والرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بهانوي في شباط/فبراير الماضي.

المصدر: سيول – فرانس برس