كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول: الاتحاد الأوروبي سيرد إذا فرضت أمريكا عقوبات على الاستثمارات في كوبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي سوف يرد على أي عقوبات أمريكية على الاستثمارات في كوبا.

وأشار "لو مير"، إلى أن "إذا قررت الإدارة الأمريكية أيضًا فرض نظام للعقوبات على الاستثمارات في كوبا، بما يتعارض مع ما قرره حلفاؤنا الأمريكيون منذ عدة سنوات، فسنرد على ذلك. سوف ترد أوروبا أيضًا وتكون مستعدة لفرض عقوبات أيضًا على نهايتنا".

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وتأتي تعليقات "لومير"، في أعقاب بيان مشترك صادر عن بروكسل وأوتاوا، والذي قال إن تمديد العقوبات ذات الصلة بكوبا من جانب الولايات المتحدة ينتهك القانون الدولي

وكانت قد أعلنت الولايات المتحدة، يوم أمس الأربعاء، أنها ستسمح لمواطنيها في غضون أسبوعين بمقاضاة الشركات الأجنبية والأفراد الذين يمارسون أعمالهم في الممتلكات التي استولوا عليها بعد الثورة الكوبية عام 1959.