كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنديد فلسطيني بقرار إسرائيل طرد ممثل منظمة "هيومن رايتس ووتش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نددت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الخميس، بقرار إسرائيل طرد ممثل منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، بعد اتهامه بدعم حركات مقاطعة إسرائيل.

وقالت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير، في بيان صحافي إن "إسرائيل تستهدف من وراء هذا القرار إخفاء الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها".

وأضافت أن "هذا القرار يمثل جزءاً من استراتيجية إسرائيلية تستهدف إخفاء انتهاكات حقوق الإنسان وإسكات النقد الموجه ضدّ الاحتلال وممارساته ضد الشعب الفلسطيني، والإفلات من المساءلة والحساب والعقوبات التي ترتبها القوانين الدولية الإنسانية على مثل هذه الممارسات".

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ودعت الدائرة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، وجميع دول العالم إلى الضغط على حكومة إسرائيل وفضح انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان، والوقوف إلى جانب منظمة هيومن رايتس ووتش في مواجهة هذا الإجراء الخطير.

وكانت محكمة إسرائيلية أيدت قبل يومين قرار وزارة الداخلية بطرد مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عمر شاكر، بعد اتهامه بدعم حركات مقاطعة إسرائيل، وأمهلت المحكمة شاكر، وهو مواطن أمريكي حتى 1 مايو المقبل لمغادرة إسرائيل، بعدما رفضت طعنه في أمر الترحيل.

ونفت "هيومن رايتس ووتش" الاتهامات الموجهة إلى مديرها وأعلنت عزمها الطعن في قرار ترحيله.