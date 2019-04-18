كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية تطالب أمريكا بإبعاد "بومبيو" من المحادثات النووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الخميس، أن النظام لم يعد يرغب في رؤية وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يشارك في المحادثات النووية، وحث الولايات المتحدة على استبدال الدبلوماسي الأعلى بشخص "أكثر حذرًا ونضجًا في التواصل".

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ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، والتلفزيون الرسمي الكوري الشمالي، عن كون جونج جون، المسؤول البارز في وزارة الخارجية الكورية الشمالية، الذي ادعى أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية لا يمكن التنبؤ به حاليًا.

وحسبما ذكرت "رويترز"، قال المسؤول إنه "لا يمكن لأحد التنبؤ بالوضع في شبه الجزيرة الكورية طالما أن الولايات المتحدة لا تعالج السبب الجذري الذي أجبر النظام على تطوير أسلحته النووية".