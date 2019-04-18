كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تنفي نقلها رفات جاسوس إسرائيلي من سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت وزارة الخارجية الروسية صحة الأنباء التي تناقلها الإعلام الإسرائيلي، عن نقل مسؤولين روس رفات عميل الموساد إيلي كوهين إلى خارج سوريا، حسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وفي بيان نشر على موقعها مساء أمس الأربعاء، قالت الخارجية الروسية: "نفند افتراءات بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تزعم أن مسؤولين روس نقلوا رفات عميل الاستخبارات الإسرائيلية الموساد إيلي كوهين الذي أعدم بدمشق في 1965، إلى خارج سوريا".

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وأضافت "لا نفهم دوافع من ينشر هذه المعلومات المضللة، وما هي الجهة التي تقف وراءها، وندعو الشركاء الإسرائيليين، بمن فيهم الصحافيين إلى التحلي بالدقة والمهنية والنزاهة أثناء التعامل مع مثل هذه المسائل الحساسة"، مؤكدةً أن مختلقي هذا الاستفزاز سيتحملون كامل المسؤولية عن عواقبه.

ويُذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية، نقلت في الأيام الماضية أنباءً، عن استخراج خبراء روس رفات الجاسوس الإسرائيلي الشهير إيلي كوهين في سوريا، ونقلها سراً إلى خارج البلاد.