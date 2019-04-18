كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تتعهد بمساعدة فنزويلا وكوبا ضد العقوبات الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف اليوم الخميس أن "موسكو تعتبر العقوبات الأمريكية الجديدة على فنزويلا وكوبا غير شرعية، وأنها تعتزم بذل ما في وسعها لمساندة حلفائها في كراكاس، وهافانا".

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أعلن سلسلة من العقوبات الجديدة ضد كوبا وفنزويلا أمس الأربعاء، فيما تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى زيادة الضغط على الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو، والدول التي تدعمه.