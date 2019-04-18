كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقيف شخص يحمل عبوتي بنزين في كاتدرائية بنيويورك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقفت الشرطة الأمريكية شخص مشتبها به، كان يحمل عبوات بنزين وولاعات، أثناء محاولته دخول كاتدرائية في نيويورك.

قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس 18 أبريل، إن شرطة نيويورك أوقفت رجلا مشتبها به، كان يحمل عبوان بنزين ويريد أن يدخل بها كاتدرائية القديس باتريكس في نيويورك.

ولفتت الشرطة إلى أن الرجل زعم أن وقود سيارته نفد، وأنه كان يحاول اختصار الطريق بعد أحضر بنزين لتموينها، لكن الشرطة أشارت إلى أن إجابته كانت ملتبسة وتحمل مراوغة.

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وقالت الشرطة إن الرجل المشتبه به من نيوجيرسي، وأن الشرطة تقوم باستجوابه في الوقت الحالي، للتعرف على حالته العقلية، مشيرة إلى أنه بعد فحص سيارته تبين عدم صدق أقواله بشأن نفادها من الوقود.

واندلع حريق هائل، مساء الاثنين الماضي، في كاتدرائية نوتردام الشهيرة في باريس، التي تعد من أهم المعالم السياحية في فرنسا، إذ يزورها ملايين السائحين سنويا.