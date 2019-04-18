كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: جول وأوغلو يؤسسان حزبين جديدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الصحفي بجريدة "يني شفق" التركية المقربة من الحكومة، حسن أوزتورك، إن تركيا ستشهد ولادة حزبين سياسيين جديدين، على أيدي منشقين من حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وأضاف أوزتورك، أن الرئيس السابق عبد الله جول، ورئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، أعدا لتأسيس حزب جديد بعد خسارة حزب العدالة والتنمية للمدن الكبرى، مثل إسطنبول، وأنقرة، و أنطاليا، وفق ما نقلت صحيفة زمان التركية، أمس الأربعاء.

وحسب أوزتورك، فإن جول سيعمل على تأسيس حزب مستقل، بعد تراجع أحمد داود أوغلو، عن إشراكه في حزبه الجديد، ما حدا بفريق الرئيس السابق للسعي لتأسيس حزب آخر.

ووفقاً للكاتب، فإن حزب أحمد داود أوغلو، سينشر بيان تأسيسه في غضون شهر.

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وقال أوزتورك: "سمعت أن بين 50 و 60 نائباً سابقاً في حزب العدالة والتنمية، إضافة إلى 5 أو 6 وزراء سابقين سيوقعون بيان التأسيس".

وأضاف أوزتورك، أن الحزب الأول يضم أسماء كبيرة، مثل عمر دينتشار، أحد الوزراء السابقين أثناء رئاسة داود أوغلو للوزراء.

وتابع أنهم أجروا مشاورات عديدة في أنقرة، وتجولوا في عدد من المدن في الأناضول، وخرجوا إلى الساحة الإعلامية بمساعدة كُتاب وأكاديمين المقربين منهم، تحت شعار "لابد من خطاب جديد".

أما الحزب الثاني، فمؤسسه وزير المالية الأسبق علي باباجان، المنتمي لفريق الرئيس السابق عبد الله جول.