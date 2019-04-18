كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السويد تطلق سفينة تجسس "سرية للغاية" في بحر البلطيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات السويدية، أن السفينة الملكية HMS Artemis، سفينة الاستطلاع الجديدة في السويد، من المفترض أن تحل محل HMS Orion، والتي من المقرر أن تنسحب، والاستمرار في أنشطة المخابرات في بحر البلطيق.

وحسبما ذكرت صحيفة "إكسبريسن" اليومية، إنه تم إطلاق سفينة استخبارات جديدة بناها صعب كوكوم نيابة عن الجيش السويدي في بحر البلطيق.

ومن جانبه، قال مدير عام إدارة العتاد الدفاعي السويدي، غوران مارتينسون: "ستتلقى القوات المسلحة السويدية والبحرية، مع مؤسسة إذاعة الدفاع الوطني، سفينة استخبارات مؤهلة وحديثة تزيد من قدراتها".