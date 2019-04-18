كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر امرأة تدعي أنها شاهدت شخصية يسوع في حريق نوتردام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كان رد فعل المسيحيين في جميع أنحاء العالم مفزع عندما دمر حريق كارثي جزئيًا كاتدرائية نوتردام المشهورة عالميًا في باريس يوم الاثنين.

بينما زعمت بعض الخادمات، أن الحريق كان علامة على نهاية الأزمنة، قالت امرأة، إنها شاهدت رسالة إلهية في إحدى صور الكنيسة المحترقة.

قالت ليزلي روان، من الإسكندرية، اسكتلندا، لصحيفة "ديلي ريكورد": "عندما نظرت إلى هذه الصورة الليلة الماضية، أدهشني حقًا ما رأيته".

وأضافت: "عندما أنظر إليها، أرى صورة ظلية ليسوع. أرى حقيقةً صورة حية".

وشاركت السيدة، الصورة في منشور على فيسبوك، وهي الآن غير متوفرة، حيث كانت تدور حول ما اعتقدت أنها صورة ظلية لابن الله في سقالة مشتعلة حول بقايا مستدقة نوتردام.

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وكتبت "روان": "ربما أسمح لعقلي أن يلعب حيلًا علي هنا، وأصدقائي يلقون نظرة فاحصة على هذه الصورة وقولوا لي ماذا ترون".

وقيل إن عددًا من المستخدمين توافدوا على التعليقات للموافقة على النتائج التي توصلت إليها.

ونقل عن أحد المستخدمين قوله: "يبدو وكأنه شخصية يسوع، أو أنا فشلت؟"

وكتب أخر، بحسب صحيفة "التابلويد": "يمكنني أن أراها واضحة تمامًا، العباءة وكل شيء".

وقالت "روان": "تخيل أن هذه هي الطريقة التي أظهر بها الله لنا أنه غير سعيد معنا، وذلك باستخدام أفعال الله لسلب الآثار القديمة الجميلة / والكاتدرائيات".

وأعربت "روان"، عن أملها في أن "يجلب هذا الشعور بالراحة للناس في باريس وجميع أنحاء العالم في هذا الوقت الحزين".