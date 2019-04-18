أخت معتقل الحراك الأصريحي: أخي ينزف دما وفقد 11 كلغ من وزنه

كشفت عواطف الاصريحي، أخت المعتقل محمد الأصريحي المحكوم ب 5 سنوات سجنا، على خلفية حراك الريف، أن الحالة الصحية لأخيها تدهورت منذ دخوله في إضراب عن الطعام والماء، بسجن عكاشة، قبل أن نقله إلى سجن طنجة2.

وكتبت أخت الاصريحي، في تدوينة على “فايسبوك” أمس الأربعاء، أن محمد الأصريحي اتصل بها من سجن طنجة 2 وأخبرها أنه فقد 11 كيلوغراما من وزنه، وصاحب ذلك نزيف في الأنف، وانخفاض في نسبة السكر بالدم وصلت ل 0.50 غرام.

وأضافت في تدوينتها: “سألته عن تطور الوضع وهل استجابت إدارة السجن لمطالبهم المشروعة، لكنه لم يستطع الإجابة لصعوبة النطق والتنفس وانقطع الخط، ولا أعلم سببه هل بسبب الوضع الصحي أم بسبب عوامل أخرى، وآخر ما نطق به أخي هي عبارة “اصبروا معي”.

وتساءلت في نهاية التدوينة عن دور جمعيات حقوق الانسان من كل ما يقع.

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تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من المعتقلين على خلفية حراك الريف دخلوا في إضراب مفتوح عن الماء والطعام، احتجاجا على توزيعهم على مختلف المؤسسات السجنية بالمغرب، بالاضافة إلى مطالبتهم بتحسين أوضاعهم داخل السجن، ومن بين المضربين: الاصريحي، حود، جلول، الحنودي، الأبلق، أبقوي، المخروط، كريم امغار، صالح لشخم، اشرف اليخلوفي، عمر بوحراس.