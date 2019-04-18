الصحة العالمية: ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات في العاصمة الليبية إلى 200

أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​ ارتفاع حصيلة الاشتباكات في العاصمة الليبية إلى 200 قتيل وأكثر من 900 جريح.

يذكر انه منذ 4 نيسان الجاري، تشهد ​طرابلس​ معارك مسلحة إثر إطلاق ​خليفة حفتر​ قائد جيش ​شرق ليبيا​، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا، وفي ظل استنفار قوات ​حكومة​ "الوفاق" التي تصد الهجوم.

وفي وقت سابق، أدانت المنظمة، في سلسلة تغريدات، "الهجمات المتكررة على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمركبات والمرافق" بطرابلس.