الصحة العالمية: ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات في العاصمة الليبية إلى 200

أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع حصيلة الاشتباكات في العاصمة الليبية إلى 200 قتيل وأكثر من 900 جريح.
يذكر انه منذ 4 نيسان الجاري، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق خليفة حفتر قائد جيش شرق ليبيا، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا، وفي ظل استنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم.
وفي وقت سابق، أدانت المنظمة، في سلسلة تغريدات، "الهجمات المتكررة على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمركبات والمرافق" بطرابلس.
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