شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 29 سائحًا ألمانيًا بانقلاب حافلة في جزيرة بالبرتغال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

لقي 29 سائحًا ألمانيًا مصرعهم اليوم عندما انقلبت الحافلة التي كانت تقلهم في جزيرة ماديرا البرتغالية.

و أظهرت لقطات تلفزيونية الحافلة و قد انحرفت عن الطريق و انقلبت في الظاهر عدة مرات قبل أن تصطدم بمنزل في أسفل منحدر.

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و قال فيليب سوسا رئيس بلدية منطقة سانتا كروز التي وقع فيها الحادث:”إن 17 امرأة و11 رجلاً قُتلوا وجُرح 21 آخرون”. و أبلغ طبيب الصحافة لاحقًا أن امرأة أخرى توفيت متأثرة بجراحها.

وأعرب الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو عن حزن و تضامن كل الشعب البرتغالي مع عائلات الضحايا، فيما اتصل رئيس الوزراء أنطونيو كوستا بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لتقديم تعازيه.

وأفاد مكتب المدعي العام في ماديرا أن السلطات القضائية فتحت تحقيقًا في ملابسات الحادث.