حكومة السنغال توافق على إلغاء منصب رئيس الوزراء

اسماء السيد - دكار: وافقت حكومة السنغال الأربعاء على إلغاء منصب رئيس الوزراء، في أول مبادرة للرئيس السنغالي ماكي سال خلال ولايته الثانية.

أعيد انتخاب سال بشكل مريح في فبراير الماضي، وهو أعلن عن مبادرته هذه في بداية الشهر، وطلب من رئيس الوزراء محمد بن عبدالله ديون إلغاء وظيفته.

جاء الإعلان عن المبادرة مفاجئًا، لأنها لم تكن ضمن الوعود الانتخابية التي قطعها سال خلال حملته. وقال بيان رسمي إن الحكومة الجديدة "اعتمدت مشروع قانون لمراجعة الدستور" خلال اجتماع الوزراء يوم الأربعاء. وسيتم إرسال هذا القانون بسرعة إلى البرلمان للمصادقة عليه، حيث يتمتع الحزب الرئاسي بالغالبية.

عندما أعلن سال عن خطته لإلغاء منصب رئيس الوزراء، قال ديون إن الهدف من ذلك خفض الاختناقات الإدارية و "تقريب الإدارة من الناس لتسريع الإصلاحات (الاقتصادية) حتى يكون لها تأثير أكبر".

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والأربعاء أبلغ سال وزراءه بأنه يريد التحكم بشكل أفضل في "أسلوب حياة" آلية الدولة، بما في ذلك فواتير الهاتف والمياه والطاقة للإدارة، إضافة إلى كلفة أسطول السيارات الرسمية. وسال الموجود في السلطة منذ عام 2012، حصد 58 بالمئة من الأصوات الشعبية في الانتخابات الأخيرة.

يعرّف سال عن نفسه بأنه ليبرالي اشتراكي، على الرغم من اقترابه من الماوية في شبابه، وهو وصف في سيرته الذاتية التي نُشرت في نوفمبر الماضي صعوده البطيء والثابت من بيئة متواضعة إلى القمة.

لكن معارضين يعتبرون بأن مثل هذا التفكير الأحادي دفع بسال إلى أن يكون على استعداد لثني القوانين من أجل الحصول على ما يريده.