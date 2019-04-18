رئيس بيرو الأسبق آلان غارسيا ينتحر أثناء محاولة اعتقاله

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization "TV-Novosti" توفي رئيس بيرو الأسبق آلان غارسيا بعد أن أقدم على الانتحار اليوم، أثناء وصول الشرطة إلى منزله في العاصمة ليما، لتوقيفه على ذمة تحقيق في قضية فساد، حسب ما أفادته قناة "تيليسور". © Reuters رئيس بيرو الأسبق آلان غارسيارئيس بيرو الأسبق آلان غارسيا ينتحر أثناء محاولة اعتقاله يتبع..

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