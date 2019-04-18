النائب أيمن أبو العلا يدعو المواطنين للمشاركة بقوة فى استفتاء الدستور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، الشعب المصرى للمشاركة بقوة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدًا أن حالة الاستقرار التى تشهدها البلاد ونجاح خطة الإصلاح الاقتصادى كان لهما مردود جيد فى إحداث تقدم كبير للدولة للمصرية خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أبو العلا فى تصريحات له أن المشاركة الفعالة فى الاستفتاء على الدستور تعطى صورة مشرفة لمصر أمام العالم أجمع، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح خارجيًا وداخليًا فى تعديل بوصلة مصر إلى المسار الصحيح، ونجحت مصر فى تصحيح مسار علاقتها الخارجية، بالإضافة إلى تطبيق حزمة من الإجراءات الاقتصادية الناجحة والكثير من المشروعات القومية.
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