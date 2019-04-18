شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. لجنة المرأة بحزب الوفد تعقد مؤتمرًا لدعم التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اللجنة النوعية للمرأة والطفل في حزب الوفد، برئاسة منال العبسي، مؤتمرًا تحت عنوان "صوتك للوطن"، اليوم الخميس، لإعلان دعم المرأة الوفدية فى كل أنحاء الجمهورية للتعديلات الدستورية، تحت رعاية المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد.

ويناقش المؤتمر الذى ينطلق الساعة الواحدة ظهرًا بمقر الحزب الرئيسى فى الدقى، ما تضمنته التعديلات الدستورية من إضافات تنصف المرأة المصرية؛ إيمانًا بالدور الوطنى لحزب الوفد نحو دعم استقرار البلاد.