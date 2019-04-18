حيث يقبع البشير.. كل ما تريد معرفته عن سجن كوبر

سكاي نيوز

أكدت عائلة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، نقله إلى سجن كوبر في العاصمة الخرطوم، مساء الثلاثاء، وسط استمرار الاحتجاجات المطالبة برحيل كل رموز نظامه. فما هي قصة سجن كوبر؟

يقع سجن كوبر في مدينة الخرطوم بحري، ويضم 14 قسما، من بينها قسم المدانين بأحكام إعدام، وآخر لأصحاب السوابق، وثالث لذوي الأحكام الطويلة والقصيرة، ورابع للمعتقلين السياسيين.

ويمتد السجن، الذي تم تشييده إبان الحكم البريطاني للسودان عام 1903، على مساحة 5 آلاف متر مربع تقريبا في حي كوبر، الذي أخذ اسمه من السجن.

وتعود تسمية السجن إلى أول قائم...