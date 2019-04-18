روحاني: منذ 18 عاما ونحن نشاهد جرائم اميركا بافغانستان والعراق وسوريا ولبنان واليمن

اشار الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ الى انه "عندما أعلنت ​واشنطن​ حرس الثورة على لائحة الإرهاب وقف كل الشعب إلى جانبه". واكد في عيد الجيش الايراني، ان "الشعب الإيراني وقف بوجه الإستهداف الاميركي لحرس ​الثورة الإسلامية​".

ولفت روحاني الى انه منذ 18 عاماً إلى اليوم ونحن نشاهد الجرائم الأميركية من ​أفغانستان​ إلى العراق وسوريا ولبنان واليمن. واعتبر ان ​أميركا​ غاضبة من الشعب الإيراني بسبب صموده طيلة 40 عاماً في وجه المؤامرات. واوضح ان أميركا لم تتوقع أن تتمكن شعوب المنطقة من طرد الإرهاب من بلادهم بمساعدة الشعب الإيراني.

واكد روحاني ان القوات الايرانية اقوى من اي وقت مضى، وأميركا لا تريد لإيران أن تكون قوية ولا الاستقرار والأمن للمنطقة. اضاف "أقول لشعوب المنطقة ودول الجوار أن القوات المسلحة الإيرانية ليست ضدكم بل ضد من يتجاوز على هذه المنطقة".