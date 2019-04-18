زلزال قوته 6,1 درجات يضرب تايوان ويهز مباني العاصمة تايبيه

أعلن مكتب الأرصاد الجوية في ​تايوان​ أن زلزالا قوته 6,1 درجات ضرب الخميس وسط ​الجزيرة​ وهز مباني العاصمة تايبيه. ووقع الزلزال على عمق 19 كيلومترا شرق هواليين. ولم يعلن عن أضرار أو إصابات حتى الآن.

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