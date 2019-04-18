مقتل 60 شخصًا على الأقل في عاصفة رعدية في شمال وغرب الهند

اعلنت الإذاعة الرسمية في ​الهند​ نقلا عن مسؤولين محليين اعلانهم ان 60 شخصا على الأقل قتلوا بسبب صواعق وانهيار منازل أثناء عاصفة رعدية ضربت شمال وغرب البلاد. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية المزيد من العواصف في أجزاء واسعة من شرق الهند.

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