نقلت وكالة "رويترز" عن وزيرة ​القوات المسلحة​ الفرنسية تأكيدهافلورنس بارليان "لا علاقة للأسلحة الفرنسية بسقوط ضحايا مدنيين في ​اليمن​". وأضافت انه "ليس لدي أي أدلة تدفعني للاعتقاد بمشاركة قواتنا في إصابة مدنيين في اليمن".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير فرنسية: لا علاقة للأسلحة الفرنسية بسقوط ضحايا مدنيين في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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