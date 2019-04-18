التقى نقيب محرريّ الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في دار النقابة وفداً من "المؤسسّة اللبنانية للإعلام- لجنة رواد من لبنان" التي يرأسها الدكتور ميشال كعدي، الذي دعاه للمشاركة في حفل تكريم "إعلاميّات وأديبات رائدات من لبنان" برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري في السادس والعشرين من نيسان في فندق فينيسيا. وطلب الوفد أن تكون لنقيب المحررين كلمة بالمناسبة.
النقيب القصيفي شكر الوفد زيارته ودعوته ووعد بتلبيتها، وإلقاء كلمة في المناسبة، لا سيما أنها مخصصة لتكريم زميلات لهنّ حضورهنّ البارز في حقل الإعلام، واسهاماتهنّ الطليعية.
وقدمّ أعضاء الوفد لنقيب المحررين العدد السابع عشر من كتاب: "رواد من لبنان" الذي يضيء على عطاءات وإنجازات شخصيّات لبنانية لمعت في مجالاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة "روّاد من لبنان" دعت القصيفي للمشاركة بحفل تكريم "إعلاميّات وأديبات رائدات من لبنان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.