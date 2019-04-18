لجنة "روّاد من لبنان" دعت القصيفي للمشاركة بحفل تكريم "إعلاميّات وأديبات رائدات من لبنان"

التقى نقيب محرريّ ​الصحافة​ ال​لبنان​ية جوزف القصيفي في دار النقابة وفداً من "المؤسسّة اللبنانية للإعلام- لجنة رواد من لبنان" التي يرأسها الدكتور ميشال كعدي، الذي دعاه للمشاركة في حفل تكريم "إعلاميّات وأديبات رائدات من لبنان" برعاية رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في السادس والعشرين من نيسان في فندق فينيسيا. وطلب الوفد أن تكون لنقيب المحررين كلمة بالمناسبة.

النقيب القصيفي شكر الوفد زيارته ودعوته ووعد بتلبيتها، وإلقاء كلمة في المناسبة، لا سيما أنها مخصصة لتكريم زميلات لهنّ حضورهنّ البارز في حقل الإعلام، واسهاماتهنّ الطليعية.

وقدمّ أعضاء الوفد لنقيب المحررين العدد السابع عشر من كتاب: "رواد من لبنان" الذي يضيء على عطاءات وإنجازات شخصيّات لبنانية لمعت في مجالاتها.